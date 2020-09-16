舊金山將為非裔和太平洋島國孕婦提供千元補助

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市長布里德周一宣布推出一項試驗計劃，將為黑人和太平洋島國婦女，在她們懷孕和分娩後提供一些基本收入。

舊金山政府是和Expecting Justice合作推出這個名為Abundant Birth計劃，參與試驗的大約有150名在舊金山的非洲裔和太平洋島國婦女。

她們在懷孕後，以及在她們的嬰兒6個月大前，該計劃會無條件每月向她們提供1,000元，此外，該計劃最終是可以在分娩後兩年都提供補助。

市長布里德稱計劃是全國首創，以創新和公平的手法，保證婦女在懷孕期間有收入，令她們可以優先考慮自己的健康。

數據顯示，舊金山黑人嬰兒早產的機率幾乎是白人嬰兒的兩倍，至於太平洋島國裔嬰兒，早產率也是第二高，此外黑人家庭佔產婦死亡人數的一半，佔嬰兒死亡率15%，但他們其實只佔所有分娩的4%，太平洋島國家庭也面對類似情況。

這次的計劃是全額資助的公私營合作項目，將會在未來兩年與本地提供產前護理的機構，以及舊金山的懷孕支援服務網絡合作，找尋合格的人士，計劃會以中低收入孕婦做對象，幫助他們應付舊金山的高昂生活費。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。