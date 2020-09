舊金山染疫人數降 但住院病者增近三成（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一開始讓更多行業在店內營業,不過市長布里德表示,重開不等於病毒已經消失,希望市民仍要做足防疫措施,雖然市內五大防疫指標數據趨於穩定,但近一星期的住院人數增加近三成。

舊金山周二新增52宗確診,累計10,430宗,死亡人數維持在91人。

衛生局局長Grant Colfax表示,每日的平均新增確診回落至約60人,保護裝備的儲備、檢測數字及追蹤確診者三大防疫指標仍處於穩定的水平,不過值得警惕的是,住院人數由9月初的51人上升至近日的76人,升幅近三成。

Colfax指出,仍然未知道這些升幅是否與勞工節長周末有關。

Colfax說:「住院通常是有人確診,幾個星期後,病情惡化才會入院,因此住院率一般比確診個案落後一點。」

舊金山周一起容許個人護理行業及健身房重新在室內營業,酒店業及其他短租住宿服務亦可以重開,專為學童而設的社區學習中心亦已經正式運作。

布里德預告,如果疫情沒有明顯惡化的話,下星期起博物館及動物園等可以重開,K至6年級的學童最快將於下星期回校上課。

布里德表示,她與大家一樣,厭倦一切關於疫情的事,很想重過正常生活,但現在仍不是時候,希望市民繼續堅持下去,直到找到控制病毒的辦法。

布里德說:「不幸地,這種病毒是致命的,對弱勢社群的影響尤其嚴重,特別是長者,我們不想見到我們不負責任的行為影響他們,更不想重啟倒退。」

由州府頒布禁止業主在疫情期間逼遷商業的命令將於本月底到期,布里德表示,她正與州長辦公室商討,看看有沒有機會再延長禁令。

