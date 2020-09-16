舊金山染疫人數降 但住院病者增近三成（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一開始讓更多行業在店內營業，不過市長布里德表示，重開不等於病毒已經消失，希望市民仍要做足防疫措施，雖然市內五大防疫指標數據趨於穩定，但近一星期的住院人數增加近三成。

舊金山周二新增52宗確診，累計10,430宗，死亡人數維持在91人。

衛生局局長Grant Colfax表示，每日的平均新增確診回落至約60人，保護裝備的儲備、檢測數字及追蹤確診者三大防疫指標仍處於穩定的水平，不過值得警惕的是，住院人數由9月初的51人上升至近日的76人，升幅近三成。

Colfax指出，仍然未知道這些升幅是否與勞工節長周末有關。

Colfax說：「住院通常是有人確診，幾個星期後，病情惡化才會入院，因此住院率一般比確診個案落後一點。」

舊金山周一起容許個人護理行業及健身房重新在室內營業，酒店業及其他短租住宿服務亦可以重開，專為學童而設的社區學習中心亦已經正式運作。

布里德預告，如果疫情沒有明顯惡化的話，下星期起博物館及動物園等可以重開，K至6年級的學童最快將於下星期回校上課。

布里德表示，她與大家一樣，厭倦一切關於疫情的事，很想重過正常生活，但現在仍不是時候，希望市民繼續堅持下去，直到找到控制病毒的辦法。

布里德說：「不幸地，這種病毒是致命的，對弱勢社群的影響尤其嚴重，特別是長者，我們不想見到我們不負責任的行為影響他們，更不想重啟倒退。」

由州府頒布禁止業主在疫情期間逼遷商業的命令將於本月底到期，布里德表示，她正與州長辦公室商討，看看有沒有機會再延長禁令。

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