【KTSF 郭柟報導】

今年的第三十屆舊金山華埠中秋街會將會在本星期五展開,由於受疫情影響,表演活動將會改為在網上進行。

主辦人李雷綺華(Eva Lee) 說:「這次將是歷來最盛大的中秋街會,非常豐富的活動,非常原創,不只是吸引灣區本地觀眾,也吸引全球目光

中秋街會網上直播的表演活動將會在星期五晚的7點舉行,費用全免,表演活動包括舞龍舞獅、中樂和合唱團、舞蹈、變臉、魔術等。

特別嘉賓還包括America’s Got Talent得獎歌手Shin Lim和Kenichi Ebina,以及香港歌手鍾鎮濤。

詳情可以上官方網站查詢:http://www.moonfestival.org/。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。