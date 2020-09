【KTSF】

南灣聖荷西一名失縱的亞裔長者已經尋回。

69歲的陳海(Hai Tran)星期日早上失縱,他患有糖尿病。

警方周三表示,他安全無事,已經返回他居住的私人護老家庭。

