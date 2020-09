疫情下聖荷西不少民眾隨街棄置大型家具（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,聖荷西街頭出現大量民眾非法傾倒的大型家具,或是家電產品,嚴重影響市容及衛生,市府決定撥款解決非法傾倒問題。

聖荷西市府及議員們最近接到很多市民抱怨電話,路邊非法傾倒問題日益嚴重,高速公路下、鐵軌旁都是非法傾倒的熱點,最嚴重地區之一是第二選區。

聖荷西市議員Sergio Jimenez說:「有人說是流浪漢,有人說是無家人士造成的,我認為每個人都有分,這是很複雜問題,很遺憾,第二區每天沒清理的越來越多。」

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我們看到急升的非法傾倒增加,例如聖荷西的非法傾倒,家用電器的數量增加了160%,我們聽到的不僅在住宅區,零售商也說其停車場出現家用電器,因為很多人主要是困在家裡,太頻繁使用電器,所以很快汰舊換新。」

Beautify SJ項目經理Olympia Williams說:「居家打掃就是為了新冠病毒打掃,這是美國大城市出現的現象,我們也看到是其他國家出現家用廢棄物,其次以前大家把舊物捐出去的,像是Good Will、救世軍,現在大型家具的緩慢下來,買了新家電產品,就要找地方丟舊的,這是個挑戰。」

對此聖荷西市府決定在9月22日市議會動議動用一般基金,每個月花費上百萬元來清潔市容,處理大型廢棄物。

有議員表示,現在財政吃緊,這或許並不是最要緊的項目,但是市容整潔是必須的,也是錢花下去,市民最容易看得見的,因此願意支持,此外聖荷西市府也提供免費大型家具回收,民眾也可以打311舉報非法傾倒。

