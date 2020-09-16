疫情下聖荷西不少民眾隨街棄置大型家具（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，聖荷西街頭出現大量民眾非法傾倒的大型家具，或是家電產品，嚴重影響市容及衛生，市府決定撥款解決非法傾倒問題。

聖荷西市府及議員們最近接到很多市民抱怨電話，路邊非法傾倒問題日益嚴重，高速公路下、鐵軌旁都是非法傾倒的熱點，最嚴重地區之一是第二選區。

聖荷西市議員Sergio Jimenez說：「有人說是流浪漢，有人說是無家人士造成的，我認為每個人都有分，這是很複雜問題，很遺憾，第二區每天沒清理的越來越多。」

聖荷西市長Sam Liccardo說：「我們看到急升的非法傾倒增加，例如聖荷西的非法傾倒，家用電器的數量增加了160％，我們聽到的不僅在住宅區，零售商也說其停車場出現家用電器，因為很多人主要是困在家裡，太頻繁使用電器，所以很快汰舊換新。」

Beautify SJ項目經理Olympia Williams說：「居家打掃就是為了新冠病毒打掃，這是美國大城市出現的現象，我們也看到是其他國家出現家用廢棄物，其次以前大家把舊物捐出去的，像是Good Will、救世軍，現在大型家具的緩慢下來，買了新家電產品，就要找地方丟舊的，這是個挑戰。」

對此聖荷西市府決定在9月22日市議會動議動用一般基金，每個月花費上百萬元來清潔市容，處理大型廢棄物。

有議員表示，現在財政吃緊，這或許並不是最要緊的項目，但是市容整潔是必須的，也是錢花下去，市民最容易看得見的，因此願意支持，此外聖荷西市府也提供免費大型家具回收，民眾也可以打311舉報非法傾倒。

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