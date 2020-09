奧克蘭華埠五級火警 數十商舖和和僑社受影響

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠周三早上發生五級大火,Webster街710號路段兩幢建築物起火,幾十間商舖和僑社受影響,事件中無人受傷。

奧克蘭消防局局長相信,火警源頭是Webster街710號路段建築物後面一個焚燒的垃圾桶,大約在早上8點半或之前起火,火勢之後蔓延,由最初的一級火警,在9點15分升為五級,之後在10點15分完全撲滅。

奧克蘭消防局局長Melinda Drayton說:「我們到場時,所有租戶都不在樓宇內,確保火勢沒有蔓延到其他樓宇,這些舊樓很靠近彼此,所以容易蔓延火勢,我們確保不會發生。」

消防員早上要經雲梯上樓宇的天台進入火場灌救,當局出動大約70名消防員。

東灣台山同鄉會主席早上從對面樓宇的天台都拍攝到起火的建築物出煙,他又表示,目擊到懷疑是源頭的垃圾桶,位置是文記茶餐廳後門的停車場。

東灣台山同鄉會主席馬作林說:「我看到那個垃圾桶在門口,(你過去看的時候已經燒焦了?)對,當時消防員將個垃圾桶丟開,親眼看著他丟。」

馬先生又表示,早上見到一共有11架消防車趕到現場,救火過程迅速,事後他通知了業主,以及受影響租戶,由於火警發生時很早,很多店舖都未開門,所以無人受傷。

這場大火影響大約大幾間租戶,地面店舖門口周三下午幾乎都是殘駭,有商家表示對大火感到失望和有點擔心。

有受影響的租戶表示,目前正聯絡保險公司,處理有關賠償事項,樓上單位的五邑同鄉會的會長表示,去年才裝修過會址,估計損失至少3萬元,雖然預料有些可以靠保險賠償,但是裡面有些有30年歷史的照片和文件可能已損毀。

五邑同鄉會會長郭李添說:「第一感覺是擔心,因為我們是全灣區升起第一面五星紅旗的僑社。」

另外,同樣是樓上中醫診所醫生表示,疫情發生時已經關門,加上這場大火,估計起碼要一年以上時間才可再開門營業。

中醫師李英正說:「(今次大約估計損失多少錢?)現在未知,我都未能進去看藥品情況,進不了。」

奧克蘭華埠社區人士陳錫澎形容,今次大火,再加上本身疫情和山火煙霧的影響,以及針對亞裔的暴力案件,已經令華埠再受重創。

陳錫澎說:「我們正同政府部門討論補助計劃,可以幫助受影響的商戶,在我所見而言,大約30年最大一次火警。」

消防當局目前仍在調查起火原因。

