紐約華裔老婦無故被縱火 兩名13歲疑犯被捕（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

紐約布魯克林一名89歲華裔老婦,7月14日走在路上被人無故從背後縱火,警方日前逮捕到兩名嫌犯,年僅13歲的青少年。

閉路電視拍下兩名嫌犯外型,兩人臉部蒙面,根據報導,受害的89歲老婦7月14日傍晚6點多走出家門後,在17夾66街一名嫌犯打老婦一巴掌,另一名嫌犯在他背部縱火,老婦後背摩擦電線杆試圖滅火。

老婦只會說粵語,沒有報警,回家後也不敢告訴家人,後來有人主動跟紐約警察局亞裔仇恨犯罪小組聯絡,探員Jacky Wong親自登門調查老婦被縱火事件,警方在上星期二逮捕兩名嫌犯,年紀只有13歲,被控3級攻擊罪。

根據探員Jacky Wong表示,年初開始因為新冠疫情,紐約針對亞裔的仇恨犯罪升高,催生了亞裔仇恨犯罪小組,而老婦被縱火更引發紐約亞裔社區憤怒,社區提出懸賞一萬獎金,捉拿嫌犯,影星吳彥祖甚至加碼15,000元。

亞裔團體在紐約、洛杉磯等大城市發起They can’t burn us all示威,呼籲停對亞裔的歧視,原本上星期六舊金山也要舉辦遊行,後來因為空氣品質不佳延期到9月26日星期六下午舉行,地點是舊金山市府大樓前。

