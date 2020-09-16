紐約華裔老婦無故被縱火 兩名13歲疑犯被捕（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

紐約布魯克林一名89歲華裔老婦，7月14日走在路上被人無故從背後縱火，警方日前逮捕到兩名嫌犯，年僅13歲的青少年。

閉路電視拍下兩名嫌犯外型，兩人臉部蒙面，根據報導，受害的89歲老婦7月14日傍晚6點多走出家門後，在17夾66街一名嫌犯打老婦一巴掌，另一名嫌犯在他背部縱火，老婦後背摩擦電線杆試圖滅火。

老婦只會說粵語，沒有報警，回家後也不敢告訴家人，後來有人主動跟紐約警察局亞裔仇恨犯罪小組聯絡，探員Jacky Wong親自登門調查老婦被縱火事件，警方在上星期二逮捕兩名嫌犯，年紀只有13歲，被控3級攻擊罪。

根據探員Jacky Wong表示，年初開始因為新冠疫情，紐約針對亞裔的仇恨犯罪升高，催生了亞裔仇恨犯罪小組，而老婦被縱火更引發紐約亞裔社區憤怒，社區提出懸賞一萬獎金，捉拿嫌犯，影星吳彥祖甚至加碼15,000元。

亞裔團體在紐約、洛杉磯等大城市發起They can’t burn us all示威，呼籲停對亞裔的歧視，原本上星期六舊金山也要舉辦遊行，後來因為空氣品質不佳延期到9月26日星期六下午舉行，地點是舊金山市府大樓前。

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