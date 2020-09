加州今年發生逾7,800宗山火 紐森指氣候變化不容否認

【KTSF 吳宇斌報導】

加州各地的山火受控程度有進展,州長紐森指,加州氣候變化是一個不能否認的事實,而疫情方面,加州再多三個縣從紫色等級下降至紅色。

州長紐森周三在簡報會上表示,截止目前,加州今年已經發生超過7,800宗山火,焚燒面積破紀錄達340萬英畝,導致25人喪生,目前正在活躍焚燒的中谷Creek山火和北部複合山火受控面積都有進展,分別18%和36%受控。

影響灣區的三個山火,其中LNU和SCU山火已經接近完全受控,CZU則超過八成受控,最大的August山火,受控面積增至三成。

不過南加州的Bobcat山火仍然沒有受控,目前焚燒了8,500英畝土地,他指出,加州今年山火嚴重,氣候變化是不能否定的一個因素。

紐森說:「在這個圖表中,不能否認的基本事實,就是平均溫度顯著上升,你看到的趨勢線走向不正確,其方向帶給我們緊迫感,我們需要直面的問題,氣候和氣候變化及其對加州倍增的影響。」

至於加州疫情方面也有改善,加州病毒檢測7天平均陽性率下跌至3.6%,但紐森指出,由於最近兩週受到山火的影響,部分移動病毒檢測站沒有開門,病毒檢測數有下降,因此還要看未來檢測數恢復正常水平後的情況,加州14天平均住院率和

入住重症病房率都下跌了22%。

周三再多三個縣的疫情有改善,從紫色級別下降至紅色,分別是Inyo、Tehama以及北灣的Marin縣,紐森也預告衛生官員即將公佈遊樂場、主題公園和其他行業的重開指引。

加州有近77萬人確診,當中有超過1.4萬人不治。

