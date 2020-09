San Mateo縣20間小學獲批准親身授課

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣有20間小學獲州府批准豁免可以重開親身授課,該縣多76人確診,總共9,242宗仍在紫色級別。

另外,San Mateo縣府決定撥款延長免費為長者送餐的服務Great Plates Deliveries至10月9號,60歲以上的長者歡迎打(800)675-8437查詢。

San Mateo縣居民如果收到違反衛生指引的罰單,而又想提出上訴,可以在14日內將填寫好的表格和罰款金額寄去縣經理辦公室,Redwood City 400號County Center,想索取表格,可以上縣府網站Cmo.smcgov.org查詢。

另一方面,Contra Costa縣宣佈由周三早上8時開始,在遵循州府的防疫指引下放寬一系列的戶外服務,包括賽車場;牌館;職業運動賽事,不過禁止觀眾入場;以及個人護理服務。

