San Mateo縣20間小學獲批准親身授課

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣有20間小學獲州府批准豁免可以重開親身授課，該縣多76人確診，總共9,242宗仍在紫色級別。

另外，San Mateo縣府決定撥款延長免費為長者送餐的服務Great Plates Deliveries至10月9號，60歲以上的長者歡迎打(800)675-8437查詢。

San Mateo縣居民如果收到違反衛生指引的罰單，而又想提出上訴，可以在14日內將填寫好的表格和罰款金額寄去縣經理辦公室，Redwood City 400號County Center，想索取表格，可以上縣府網站Cmo.smcgov.org查詢。

另一方面，Contra Costa縣宣佈由周三早上8時開始，在遵循州府的防疫指引下放寬一系列的戶外服務，包括賽車場；牌館；職業運動賽事，不過禁止觀眾入場；以及個人護理服務。

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