舊金山華埠小商業望中秋節能帶旺本地消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中秋節還有半個月就到，舊金山華埠不少小商業希望藉這個機會帶旺本地消費，有社區領袖呼籲市民光顧本地商業買月餅。

代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）周一來到天后廟街一間餅店，購買了一盒蓮蓉月餅送給他的職員，佩斯金希望成為榜樣，鼓勵市民在節日期間多光顧本地小商業。

佩斯金說：「在中秋節期間，我們都應該買月餅，送給長輩、家人及社區人士。」

佩斯金亦宣布，幸福餅家在天后廟街開業了50年，在疫情期間，只有老闆娘張曉燕一個人撐著整間店，為了鼓勵她一直做下去，他已經正式提名幸福餅家成為傳統老字號。

餅店老闆娘張曉燕（Hanna Zhang）表示，做手工月餅是很花時間，每一顆芝麻，每一顆果仁，都要徹底炒香，月餅才好吃，為了吸引顧客，除了傳統月餅外，她今年特別推出酥式月餅、鮮肉月餅及榴槤月餅等。

不過受疫情的影響，加上近來的空氣質素又很差，老闆娘今年亦不敢做太多月餅，比往年做少了3分之2，幸好仍有一班社區僑領向她訂了多盒月餅支持她。

張曉燕說：「對於我們來說，一張單是很珍貴，因為不單止一張單，背後的意義是，你們用心支持我們，我們是很用心去做下去，無論結果如何，我們都會用一個很積極的心態一起行，我相信明天會更加好。」

中華總商會總董李殿邦（Ding Lee）說：「我同時呼籲我們華埠所有會館，所有業主，無論私人業主，或會館業主都好，要多配合，在租金方面，減輕他們的租金，多些與商家互相協調，用實際行動去支持商家的活動。」

此外，由於重開餐館店內堂食仍然遙遙無期，在戶外用餐成為大勢所趨，中華總商會有意與大企業合作，資助商戶搭建戶外用餐區。

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）說：「我們中華總商會與華協中心將會向大企業籌款，拿一些撥款，希望籌到一筆款項，為華埠餐館搭建平台，讓顧客在戶外用餐。」

受到疫情影響，幸福餅家的生意亦跌了不少，為了殺出一條生路，在社區組織的幫助下，餅店正研究進軍網上市場，對象是年輕一輩。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。