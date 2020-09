舊金山華埠小商業望中秋節能帶旺本地消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中秋節還有半個月就到,舊金山華埠不少小商業希望藉這個機會帶旺本地消費,有社區領袖呼籲市民光顧本地商業買月餅。

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)周一來到天后廟街一間餅店,購買了一盒蓮蓉月餅送給他的職員,佩斯金希望成為榜樣,鼓勵市民在節日期間多光顧本地小商業。

佩斯金說:「在中秋節期間,我們都應該買月餅,送給長輩、家人及社區人士。」

佩斯金亦宣布,幸福餅家在天后廟街開業了50年,在疫情期間,只有老闆娘張曉燕一個人撐著整間店,為了鼓勵她一直做下去,他已經正式提名幸福餅家成為傳統老字號。

餅店老闆娘張曉燕(Hanna Zhang)表示,做手工月餅是很花時間,每一顆芝麻,每一顆果仁,都要徹底炒香,月餅才好吃,為了吸引顧客,除了傳統月餅外,她今年特別推出酥式月餅、鮮肉月餅及榴槤月餅等。

不過受疫情的影響,加上近來的空氣質素又很差,老闆娘今年亦不敢做太多月餅,比往年做少了3分之2,幸好仍有一班社區僑領向她訂了多盒月餅支持她。

張曉燕說:「對於我們來說,一張單是很珍貴,因為不單止一張單,背後的意義是,你們用心支持我們,我們是很用心去做下去,無論結果如何,我們都會用一個很積極的心態一起行,我相信明天會更加好。」

中華總商會總董李殿邦(Ding Lee)說:「我同時呼籲我們華埠所有會館,所有業主,無論私人業主,或會館業主都好,要多配合,在租金方面,減輕他們的租金,多些與商家互相協調,用實際行動去支持商家的活動。」

此外,由於重開餐館店內堂食仍然遙遙無期,在戶外用餐成為大勢所趨,中華總商會有意與大企業合作,資助商戶搭建戶外用餐區。

中華總商會會長區國雄(Eddie Au)說:「我們中華總商會與華協中心將會向大企業籌款,拿一些撥款,希望籌到一筆款項,為華埠餐館搭建平台,讓顧客在戶外用餐。」

受到疫情影響,幸福餅家的生意亦跌了不少,為了殺出一條生路,在社區組織的幫助下,餅店正研究進軍網上市場,對象是年輕一輩。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。