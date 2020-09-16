台灣校友會6月跟台灣訂口罩 3個月後運抵灣區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區台灣的組織及校友會6月跟台灣訂購醫療口罩等了3個月，空運部分終於在周一抵達。

今年4月開始，台灣政府開始對國外捐贈醫療口罩，Taiwan Can Help，不過在海外的台灣僑民卻買不到Made in Tawain的口罩，一開始請家人從台灣寄口罩來也是重重限制。

6月初，台灣僑委會開始要海外推廣台灣口罩，由台灣早期留學生組成的北加州中國大專校友會聯合會，共訂購了21萬片口罩，其中69.000片是空運，等了3個多月，9月7日出貨，終於在周一抵達舊金山。

北加州中國大專校友會會長劉寶剛說：「當初是想訂金交了，台灣就應該盡快出貨，這邊學校大多是8月底、9月初開學，後來遲遲拿不到適合口罩出貨通知，我就有寫信給台灣的僑委會，請他們轉告衛福部，希望能在8月底之前出貨，希望我們學童能夠在開學前拿到口罩。」

其實校聯會6月底就把訂購數字交給僑委會，7月中付了訂金，由於當時兒童口罩缺貨，如果不換成4歲以下用口罩或是成人口罩，行政院衛福部就不出貨，校聯會會長寫信給台灣僑委會，希望跟衛福部協調。

劉寶剛說：「很多校友當然是很急，也不清楚狀況，為什麼還要等這麼久，所以還要去解釋，我們這麼校友會會長很辛苦，不厭其煩跟校友解釋。」

這批口罩50片一盒，大約20美金，包括了運費報關費等，質量跟在此地購買的口罩相比好許多。

劉寶剛說：「當初訂貨的價錢就是經由衛福部跟僑委會，他們的訂貨都是拿到廠商，有點公益性質，是用最低價錢來給我們，所以這批完全是為了嘉惠灣區僑胞們才進貨，所以當初訂購錢講好，這個進來後不能再轉售。」

校聯會表示，海運的那批口罩將在10月10日那個星期抵達。

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