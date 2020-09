台灣校友會6月跟台灣訂口罩 3個月後運抵灣區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區台灣的組織及校友會6月跟台灣訂購醫療口罩等了3個月,空運部分終於在周一抵達。

今年4月開始,台灣政府開始對國外捐贈醫療口罩,Taiwan Can Help,不過在海外的台灣僑民卻買不到Made in Tawain的口罩,一開始請家人從台灣寄口罩來也是重重限制。

6月初,台灣僑委會開始要海外推廣台灣口罩,由台灣早期留學生組成的北加州中國大專校友會聯合會,共訂購了21萬片口罩,其中69.000片是空運,等了3個多月,9月7日出貨,終於在周一抵達舊金山。

北加州中國大專校友會會長劉寶剛說:「當初是想訂金交了,台灣就應該盡快出貨,這邊學校大多是8月底、9月初開學,後來遲遲拿不到適合口罩出貨通知,我就有寫信給台灣的僑委會,請他們轉告衛福部,希望能在8月底之前出貨,希望我們學童能夠在開學前拿到口罩。」

其實校聯會6月底就把訂購數字交給僑委會,7月中付了訂金,由於當時兒童口罩缺貨,如果不換成4歲以下用口罩或是成人口罩,行政院衛福部就不出貨,校聯會會長寫信給台灣僑委會,希望跟衛福部協調。

劉寶剛說:「很多校友當然是很急,也不清楚狀況,為什麼還要等這麼久,所以還要去解釋,我們這麼校友會會長很辛苦,不厭其煩跟校友解釋。」

這批口罩50片一盒,大約20美金,包括了運費報關費等,質量跟在此地購買的口罩相比好許多。

劉寶剛說:「當初訂貨的價錢就是經由衛福部跟僑委會,他們的訂貨都是拿到廠商,有點公益性質,是用最低價錢來給我們,所以這批完全是為了嘉惠灣區僑胞們才進貨,所以當初訂購錢講好,這個進來後不能再轉售。」

校聯會表示,海運的那批口罩將在10月10日那個星期抵達。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。