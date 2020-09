【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部長 Mark Ghaly周二表示,灣區的Marin縣本星期從疫情最高級別紫色,放寬到紅色級別。

代表Marin縣內的室內商店和商場,可以容納更多顧客,由之前的25%提高至50%,可以開放禮拜場所、餐廳、健身室等。

除了Marin縣之外,灣區的舊金山、Napa、Santa Clara,以及Santa Cruz五個縣目前在紅色級別,其餘的仍在最高的紫色級別。

加州目前有30個縣在紫色,17個縣在紅色、橙色和黃色級別的縣數目不變。

萬聖節前夕,Halloween將近,Ghlay都表示,居民要準備迎接一個不一樣的節日,建議大家盡量不要群聚,但是仍然可以打扮和食糖果過節。

加州周二新增2,235宗確診個案,總個案達76萬宗。

