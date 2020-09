灣區中國民主組織呼籲舊金山市府不要參與中國國慶活動

【KTSF 黃恩光報導】

灣區中國民主教育基金會呼籲舊金山市府不要參與中國十一國慶慶祝活動,以及不要在市府大樓以及華埠升起五星紅旗。

中國民主教育基金會在舊金山市府大樓外面召開記者會,有出席者高呼口號:「除掉紅旗,不要中國共產黨。」

說:「在舊金山市政廳門前,我們今天要向舊金山市政府的這些官員們呼籲,在今年,中華人民共和國國慶的時候,不要在這裡,我們不希望他在這裡再升起中共的五星紅旗。」

方政是灣區中國民主教育基金會會長,是當年在天安門廣場的學生之一。

方政說:「因為我們這些來自中國大陸的人,都深受中共政權迫害的,我本人就是中共政權迫害的實例,同時我們呼籲,在整個舊金山華埠中國城,所有懸掛五星紅旗的地方降下他們的五星旗。」

灣區部分城市包括舊金山以及民間團體,近年的中國國慶都會懸掛中國國旗,而在華埠僑界,國旗問題一度引起不少爭議,甚至告上法庭,對於今年有人要求不要在舊金山市府大樓以及華埠懸掛中國國旗,中華總會館總董李殿邦這樣回應。

李殿邦說:「我個人來說贊成升旗,因為這是一個國家的禮儀問題,假如你中美,美中兩國有外交關係,大家互相尊重領土主權,以及國家的完整,升旗是絕對正常的現象,不帶任何政治問題,(記者:中華總會館會不會升?),中華總會館因為它那幾年處於正常和中立的態度,有個議案說不升旗,所以我們按照傳統,只懸掛美國國旗,我不希望形式上的事情,去製造僑社之間的矛盾和分裂,是我們最不希望看見的。」

舊金山市長辦公室回覆本台查詢時表示,市府升掛任何國家國旗,都遵照國務院的外交守則,不涉及政治,而是在乎國與國之間、人民的友誼以及民間的交流。

至於今年中國國慶市府大樓會否懸掛中國國旗,市長辦公室發言人表示,今年沒有改變,即是會按照過去一樣懸掛中國國旗。

