肯州非裔女子被警擊斃 市府1,200萬元和解訴訟

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州Louisville市一個非洲裔女人Breonna Taylor,3月時在家中被警察開槍殺死,死者家人提出訴訟,當地市府周二宣布和死者家人達成1,200萬元和解協議,並承諾會改革警察部門。

案發在今年3月13日晚上,Taylor和男朋友Kenneth Walker當時正在家中睡覺,Louisville警察上門執行不敲門的搜查令,Walker以為是賊人強行入屋,所以開槍並打傷一名警察,警察於是開火還擊,最後Taylor身中至少8槍死亡。

Taylor的死,引發Louisville當地連續多個月的抗議示威,全國也有聲音要求當局刑事起訴涉事的警察,而Taylor家人則向市府提出過失致死訴訟。

Louisville市長Greg Fischer周二宣布就訴訟和解,金額是Louisville有史以來最高,他同時宣布警察部門一系列改革,包括警察怎樣處理搜查令,Taylor的母親就表示,為女兒討回公道的抗爭。

不會因為這次和解協議而停止,她會繼續爭取當局刑事起訴涉及女兒之死的所有警察。

Louisville市長在6月時開除原來的警察局長,並委任一名非洲裔女副局長暫代局長一職,警局也開除了其中一名涉事警察Brett Hankison,不過Hankison正上訴有關決定。

