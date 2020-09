【KTSF】

周二在東灣奧克蘭Lake Merritt捷運站旁的公園內,有匿名人士舉報發現一具屍體,目前警方正在調查該案件。

消息指出,這名亞裔男性死者大約60多歲,被發現時全身只裹著一條毛毯,懷疑已死去多天,目前驗屍官還沒有確定這名死者的死因。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。