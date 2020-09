舊金山華埠多間髮型屋停業逾半年首次開門營業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山大部分個人護理行業、酒店及住宿、健身房等周一起可以恢復有限度的室內服務,華埠多間髮型屋相隔超過半年,第一次開門接客。

相隔了半年,髮型屋及理髮店等,終於可以再次在室內提供服務。

Clay街這間髮型屋,門口放置溫度計,為每名客人量體溫。

為了保持社交距離,天后廟街這間理髮店,每次只服務兩個客人,職員戴上手套、口罩及面罩,客人亦全程要遮蓋口鼻,周一不少理髮店門外都要排隊。

理髮店老闆娘譚女士說:「今天終於開門,就開心一點,沒有工做,又沒有錢交舖租,(過去半年怎麼辦?)個個都這樣,捱一下,有甚麼辦法。」

譚女士表示,過去半年由於不能開舖做生意,因此一直無法交租,幸好業主願意通融,暫時是欠租的狀態。

譚女士說:「現在這樣的環境,你想要多好的生意都是假,希望更好,有得做就是好。」

華埠天后廟街另一間理髮店亦於周一重開,老闆表示生意不錯,但仍然無法與疫情前相比。

理髮店老闆娘劉女士說:「這半年在家裡做”煮飯婆”,(交租呢?)是的,要交租,幸好政府有點補助,如果不是,就真的很辛苦。」

亦有市民半年沒有剪過髮,第一時間來光顧。

顧客劉女士說:「很辛苦,很慘,頭髮長,就很不舒服,慣了短頭髮,又慣了日日出來走走,現在不可以出來很辛苦,(剪完覺得怎樣?)整個人精神了。」

除了理髮店外,其他個人護理服務,例如是美甲店、紋身店、按摩店及美容服務等,全部可以恢復室內服務,健身中心只容許一對一的健身訓練或個人運動,每次運動的人數只限總人數限制少於10%,人與人之間最少要保持12呎距離,所有的儲物室、桑拿房、淋浴間及室內游泳池等仍然要繼續關閉。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「放寬限制不代表疫情已結束,亦不代表病毒致命率降低,疫情仍在,亦會致命,大家謹記跟從華人社區一直做的戴這些口罩,會保障你及你家人的安全。」

舊金山周一新增76宗確診,累計10,378宗,死亡人數維持在91人,住院人數就稍稍回升至74人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。