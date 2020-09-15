舊金山華埠多間髮型屋停業逾半年首次開門營業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山大部分個人護理行業、酒店及住宿、健身房等周一起可以恢復有限度的室內服務，華埠多間髮型屋相隔超過半年，第一次開門接客。

相隔了半年，髮型屋及理髮店等，終於可以再次在室內提供服務。

Clay街這間髮型屋，門口放置溫度計，為每名客人量體溫。

為了保持社交距離，天后廟街這間理髮店，每次只服務兩個客人，職員戴上手套、口罩及面罩，客人亦全程要遮蓋口鼻，周一不少理髮店門外都要排隊。

理髮店老闆娘譚女士說：「今天終於開門，就開心一點，沒有工做，又沒有錢交舖租，（過去半年怎麼辦？）個個都這樣，捱一下，有甚麼辦法。」

譚女士表示，過去半年由於不能開舖做生意，因此一直無法交租，幸好業主願意通融，暫時是欠租的狀態。

譚女士說：「現在這樣的環境，你想要多好的生意都是假，希望更好，有得做就是好。」

華埠天后廟街另一間理髮店亦於周一重開，老闆表示生意不錯，但仍然無法與疫情前相比。

理髮店老闆娘劉女士說：「這半年在家裡做”煮飯婆”，（交租呢？）是的，要交租，幸好政府有點補助，如果不是，就真的很辛苦。」

亦有市民半年沒有剪過髮，第一時間來光顧。

顧客劉女士說：「很辛苦，很慘，頭髮長，就很不舒服，慣了短頭髮，又慣了日日出來走走，現在不可以出來很辛苦，（剪完覺得怎樣？）整個人精神了。」

除了理髮店外，其他個人護理服務，例如是美甲店、紋身店、按摩店及美容服務等，全部可以恢復室內服務，健身中心只容許一對一的健身訓練或個人運動，每次運動的人數只限總人數限制少於10%，人與人之間最少要保持12呎距離，所有的儲物室、桑拿房、淋浴間及室內游泳池等仍然要繼續關閉。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「放寬限制不代表疫情已結束，亦不代表病毒致命率降低，疫情仍在，亦會致命，大家謹記跟從華人社區一直做的戴這些口罩，會保障你及你家人的安全。」

舊金山周一新增76宗確診，累計10,378宗，死亡人數維持在91人，住院人數就稍稍回升至74人。

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