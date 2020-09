【有線新聞】

世衛指全球過去一日確診30.8萬多宗新型肺炎,創單日新高。

新增的病例主要來自印度、佔超過94,000宗,其次是美國和巴西分別有超過4萬宗。疫情最嚴重的美國突破650萬宗確診,佔全球病例兩成二。

藥廠輝瑞指,旗下同德國藥廠BioNTech共同研發的新型肺炎疫苗,預計最快年底前向美國民眾供應疫苗。

以色列超過15萬宗確診個案,周五起再次實施全國封鎖,為期三星期,學校、餐廳、購物中心、酒店等要關閉。

