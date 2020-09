美國駐華大使布蘭斯塔德突然離任

【有線新聞】

中美關係升溫之際,美國駐華大使館突然在網上公布,駐華大使布蘭斯塔德將於下月卸任,事前中方沒收到通報。路透社引述美國官員透露,布蘭斯塔德辭職是為了協助特朗普總統競逐連任。

美國駐華大使館周一傍晚突然在官網宣布,駐華大使布蘭斯塔德將會離任的消息,聲明提到,布蘭斯塔德是上周與特朗普總統通電話時確認離職,會在下月初離開北京,並指布蘭斯塔德在周一的內部全體大會提到任內有份參與促成中美首階段貿易協議,並提到美國正在重新平衡美中關係,致力令兩國關係變得公平、對等。

國務卿蓬佩奧稍早前突然在社交網站連發多篇帖文,感謝布蘭斯塔德過去3年多服務,讚賞對方為重新平衡中美關係帶來貢獻,令中美關係變得互惠公正,但當時沒直接提及布蘭斯塔德會離職,其後,美國駐華大使館亦只是轉發相關帖文。

這次駐華大使離任,事前沒有通報中方。在北京,中國外交部下午的例行記者會,發言人亦說注意到美方帖文,但尚未收到布蘭斯塔德會卸任的通知。

73歲的布蘭斯塔德上周就中美關係向《人民日報》投稿,但被拒絕刊登。布蘭斯塔德早在出任艾奧瓦州州長時,已經與中國國家主席習近平有交情,30年來一直有聯絡,當時被官媒形容是「中國人民的老朋友」。

