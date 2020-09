人大常委譚耀宗指12名港人或被內地檢察院起訴

【有線新聞】

12名港人涉嫌偷越國(邊)境罪,在深圳被刑事拘留。全國人大常委譚耀宗指,他們是否犯了內地的《危害國家安全罪》尚待調查,如有證據會在內地檢察院起訴。

12名港人在深圳被刑事拘留,中國外交部發言人華春瑩早前在Twitter指,他們「企圖把香港從中國分裂出去」,深圳市公安局鹽田分局的正式公告就指他們是涉嫌偷越國(邊)境罪。

譚耀宗說:「偷越國(邊)境是一定,在那兒捉了他,其他進一步有牴觸,中國刑法哪一條、第102條、危害國家安全,現時未知,因為調查進行當中,調查了還要拿去檢察院。」

這12人當中至少兩人在香港涉嫌違反港區國安法被捕或被通緝,其餘10人就在反修例事件中涉嫌暴動、傷人、縱火等。

港區國安法第55條列明,如果案件涉及境外勢力介入,特區管轄「確有困難」,或者無法有效執法時,特區政府或者駐港國安公署可以提出由中央行使管轄權。

香港前律政司司長梁愛詩認為,今次事件不涉及第55條的情況,「現在不是說他們在香港犯了法,所以帶他們到內地受審,不是55條的問題。任何人在內地海域或中國犯法,便跟內地法律處理,不是港區國安法的問題。」

香港行政會議成員湯家驊指,港人如果在內地犯法應在內地受審及服刑,特區政府無權要求引渡回港。

香港特區政府就指,12名港人目前涉及的案件屬內地司法管轄範圍,特區政府不會干預。

