特朗普訪北加視察山火災情 斥加州森林管理不善

美國西岸多個州,包括加州、俄勒岡和華盛頓州在內,近期發生接近100宗大山火,焚毀面積已經超過450萬英畝,死亡人數已升到最少35人,特朗普總統周一前來北加州,聆聽政府官員匯報山火的災情。

美國西岸多個州今次發生連串大山火,是該地區歷來燒得最勁的一次,至今有幾十人仍然下落不明,單在加州,仍然有20多宗山火正在焚燒,火勢迅速蔓延。

居民被迫緊急撤離家園,自8月中以來,山火已經焚毀數以千計建築物。

俄勒岡州山火的霧霾籠罩波特蘭市,能見度低,空氣極為惡劣,有市民表示冷氣機都沒用。

居民Zoe Flanagan說:「空調也受不了,我們去年買了一個放在窗戶,我們以為有空氣進來,所以一直試圖找出如何開動它,後來都放棄,唯有關閉窗戶,我們開暖氣,因為有一個爐子和過濾,能有幫助,所以我們提高熱力,這是昨天的主意。」

俄州的Estacada市長形容,山火帶來的破壞是災難性,現時天氣有些少潮濕,當局希望未來幾天天氣好轉,可能有助於防止山火蔓延,煙霧輕微消散,部份人也可以返回家中查看。

不過變得一無所有的災民,心情更加沉重。

生還者Deborah Earle說:「我們結婚41年,所擁有的現已失去。」

俄州州長Kate Brown周一要求特朗普總統宣布俄勒岡州是重災區,州長說山火已經燒了一個星期,俄州到了極限,民眾也蒙受巨大的損失和傷害,至今有最少十人喪生,她感謝全國的消防醫護都有支援他們救火救災。

特朗普周一專程前來北加州視察,聆聽政府官員匯報最新山火災情,空軍一號專機抵達加州首府沙加緬度外圍時,州長紐森並沒有到停機坪與特朗普會面,紐森只是出席簡報會,與特朗普以及有關部門的官員會面。

雖然有傳言說特朗普與紐森不和,但特朗普在開會前對記者說,他與紐森合作良好,只不過大家意見不同,有記者問加州今年的大山火,氣候變化是否是元兇,特朗普就指,主要山火的起因是因為加州的森林管理不善,在清理森林乾死的樹皮方面應該做得更好。

有記者問他氣候變化是否問題之一,他們回答說很多事情都有可能,反觀歐洲便沒有同樣的問題,因為歐洲國家的山林管理做得好,加州應該學習,對此,州長紐森回應,認為應該改善山林管理,但氣候變化這個因素是真實的。

而加州自然資源局也指出,如果忽視氣候變化的科學證據,而埋頭做鴕鳥並不能成功保護加州,對此特朗普認為,科學並不是真的知道發生何事。

隨後,特朗普在McClellan Park機場出席一個儀式,向7個加州國民警衛軍機師與隊員頒發飛行勳章,以表揚他們在月初時連續多天不停的出勤,拯救一共242個被困在Creek山火中的市民。

