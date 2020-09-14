特朗普訪北加視察山火災情 斥加州森林管理不善

【KTSF 張麗月報導】

美國西岸多個州，包括加州、俄勒岡和華盛頓州在內，近期發生接近100宗大山火，焚毀面積已經超過450萬英畝，死亡人數已升到最少35人，特朗普總統周一前來北加州，聆聽政府官員匯報山火的災情。

美國西岸多個州今次發生連串大山火，是該地區歷來燒得最勁的一次，至今有幾十人仍然下落不明，單在加州，仍然有20多宗山火正在焚燒，火勢迅速蔓延。

居民被迫緊急撤離家園，自8月中以來，山火已經焚毀數以千計建築物。

俄勒岡州山火的霧霾籠罩波特蘭市，能見度低，空氣極為惡劣，有市民表示冷氣機都沒用。

居民Zoe Flanagan說：「空調也受不了，我們去年買了一個放在窗戶，我們以為有空氣進來，所以一直試圖找出如何開動它，後來都放棄，唯有關閉窗戶，我們開暖氣，因為有一個爐子和過濾，能有幫助，所以我們提高熱力，這是昨天的主意。」

俄州的Estacada市長形容，山火帶來的破壞是災難性，現時天氣有些少潮濕，當局希望未來幾天天氣好轉，可能有助於防止山火蔓延，煙霧輕微消散，部份人也可以返回家中查看。

不過變得一無所有的災民，心情更加沉重。

生還者Deborah Earle說：「我們結婚41年，所擁有的現已失去。」

俄州州長Kate Brown周一要求特朗普總統宣布俄勒岡州是重災區，州長說山火已經燒了一個星期，俄州到了極限，民眾也蒙受巨大的損失和傷害，至今有最少十人喪生，她感謝全國的消防醫護都有支援他們救火救災。

特朗普周一專程前來北加州視察，聆聽政府官員匯報最新山火災情，空軍一號專機抵達加州首府沙加緬度外圍時，州長紐森並沒有到停機坪與特朗普會面，紐森只是出席簡報會，與特朗普以及有關部門的官員會面。

雖然有傳言說特朗普與紐森不和，但特朗普在開會前對記者說，他與紐森合作良好，只不過大家意見不同，有記者問加州今年的大山火，氣候變化是否是元兇，特朗普就指，主要山火的起因是因為加州的森林管理不善，在清理森林乾死的樹皮方面應該做得更好。

有記者問他氣候變化是否問題之一，他們回答說很多事情都有可能，反觀歐洲便沒有同樣的問題，因為歐洲國家的山林管理做得好，加州應該學習，對此，州長紐森回應，認為應該改善山林管理，但氣候變化這個因素是真實的。

而加州自然資源局也指出，如果忽視氣候變化的科學證據，而埋頭做鴕鳥並不能成功保護加州，對此特朗普認為，科學並不是真的知道發生何事。

隨後，特朗普在McClellan Park機場出席一個儀式，向7個加州國民警衛軍機師與隊員頒發飛行勳章，以表揚他們在月初時連續多天不停的出勤，拯救一共242個被困在Creek山火中的市民。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。