特朗普指民主黨企圖操縱大選

【有線新聞】

特朗普總統前往中西部拉票,聲稱民主黨企圖操縱大選,又批評對手拜登多年來沒政績,不懂領導國家。最新民調顯示,拜登在數個關鍵搖擺州分均領先特朗普。

特朗普到內華達州拉票,先把矛頭指向民主黨藉州長,指他以防疫為由,阻撓舉辦集會,形同「政治黑客」,民主黨亦可能利用郵遞選票企圖操縱大選。

他又批評對手拜登,在競選廣告中「翻炒」報道,誣陷他曾說過侮辱殉職軍人的言論,形容拜登可恥,還揶揄對方競選期間常躲在家中地牢,只會討好中國、縱容本土恐怖分子,無法領導國家。

特朗普說:「若拜登贏,即是中國贏;若拜登贏,即是暴徒贏。他是總統競選史上最差劣的候選人。」

特朗普在接受霍士新聞專訪時,再次提到聽聞拜登曾服藥,提升在初選辯論時的表現,但他沒提出證據。

紐約時報有份做的最新民調顯示,特朗普在內華達州在內4個關鍵搖擺州分,落後於拜登3至9個百分點。分析認為特朗普在這4州的選情已由夏季初期的低位回升,但仍未有所需的大突破出現。

特朗普早前在Twitter帖文,呼籲北卡羅萊納州選民即使已郵寄選票,在大選當日仍要親身去票站,確定選票是否已被點算。Twitter後來在帖文加上警告標示,指內容違規,有可能鼓勵選民投兩次票,北卡當局亦警告選民不要這樣做。

特朗普原定這3天會在內華達州和亞利桑那州拉票,白宮宣布會加插行程,他周一會前往相鄰的加州,聽取山火災情簡報。

