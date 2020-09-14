特朗普指民主黨企圖操縱大選

【有線新聞】

特朗普總統前往中西部拉票，聲稱民主黨企圖操縱大選，又批評對手拜登多年來沒政績，不懂領導國家。最新民調顯示，拜登在數個關鍵搖擺州分均領先特朗普。

特朗普到內華達州拉票，先把矛頭指向民主黨藉州長，指他以防疫為由，阻撓舉辦集會，形同「政治黑客」，民主黨亦可能利用郵遞選票企圖操縱大選。

他又批評對手拜登，在競選廣告中「翻炒」報道，誣陷他曾說過侮辱殉職軍人的言論，形容拜登可恥，還揶揄對方競選期間常躲在家中地牢，只會討好中國、縱容本土恐怖分子，無法領導國家。

特朗普說：「若拜登贏，即是中國贏；若拜登贏，即是暴徒贏。他是總統競選史上最差劣的候選人。」

特朗普在接受霍士新聞專訪時，再次提到聽聞拜登曾服藥，提升在初選辯論時的表現，但他沒提出證據。

紐約時報有份做的最新民調顯示，特朗普在內華達州在內4個關鍵搖擺州分，落後於拜登3至9個百分點。分析認為特朗普在這4州的選情已由夏季初期的低位回升，但仍未有所需的大突破出現。

特朗普早前在Twitter帖文，呼籲北卡羅萊納州選民即使已郵寄選票，在大選當日仍要親身去票站，確定選票是否已被點算。Twitter後來在帖文加上警告標示，指內容違規，有可能鼓勵選民投兩次票，北卡當局亦警告選民不要這樣做。

特朗普原定這3天會在內華達州和亞利桑那州拉票，白宮宣布會加插行程，他周一會前往相鄰的加州，聽取山火災情簡報。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。