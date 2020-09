字節跳動拒向微軟出售TikTok 美媒報導或售予甲骨文

【有線新聞】

TikTok在華府要求出售美國業務限期前夕,拒絕接受微軟的收購邀請。多間美國傳媒報道,TikTok會將美國業務售予另一潛在買家軟件公司甲骨文,並會將交易塑造成技術合作。

微軟周日發聲明,指接獲字節跳動通知,不會向他們出售影片分享平台TikTok在美國的業務。

微軟聲明說如果獲准收購TikTok,有信心保障國家安全的同時亦對用戶有利,又指已計劃改革,確保TikTok符合美國最高安全、私隱水平。

特朗普總統開出的限期周二屆滿,如果TikTok屆時仍未能達成協議出售美國業務,就會被禁止運作。

字節跳動向微軟「落閘」後,大型企業軟件公司甲骨文最有可能收購TikTok。

多間美國傳媒引述知情人士報道,甲骨文會成為字節跳動的「可信技術合作伙伴」,負責管理TikTok逾億美國用戶資料。

交易將由白宮及海外投資委員會審核,消息指買賣雙方均認為這宗交易能釋除華府對數據安全的疑慮。

目前未知甲骨文會獲得TikTok美國多少股權,但消息人士說甲骨文正與字節跳動商討,爭取參與TikTok日常運作決策。並估計字節跳動會以其他形式買賣,未必直接出售。

