Fremont警方逮捕疑涉多宗商業盜竊案男子

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont警方逮捕了一名涉嫌多宗商業盜竊的男嫌犯。

Fremont警方在上星期日逮捕了31歲男性遊民Jon Nardoni,當時他正騎著一輛自行車,Nardoni涉嫌至少10宗發生在今年7月至9月初的商業盜竊案,犯案目標多數是餐廳和油站,當中包括華人熟悉的沸點火鍋店和貢茶奶茶店等。

Nardoni通常撬門而入,然後偷走店內收銀台裡的現金,警方從監控錄影發現,Nardoni做案時駕駛一輛偷來的BMW寶馬汽車,車牌使用的是新車臨時用的紙車牌。

這輛被偷的BMW汽車於9月4日在聖荷西被找到,警方稱,Nardoni有多次犯罪和逮捕記錄,他目前面臨多項偷盜和身分盜竊等罪名被起訴。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。