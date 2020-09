【KTSF】

舊金山日落區有車輛撞入一間民居,無人受傷。

有鄰居透過Citizen手機app拍下事發時畫面,警方表示,地點是Judah夾15 Ave的房屋,涉事灰色車輛的車尾撞進該房屋的車房門口,令到門口損毀,無人受傷。

當局仍在調查事發原因,根據拍攝者描述,相信是對面的鄰居倒車行駛時,剎車掣懷疑有故障,撞進了事主的房屋。

