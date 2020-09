【KTSF】

南灣聖荷西一名有長期病患的越南裔長者失縱,警方發布消息呼籲市民協助尋人。

聖荷西警方表示,失縱男人名叫Hai Tran,69歲,身高5呎4吋,體重160磅,禿頂,棕色頭髮夾雜白髮,身穿藍色外套,深色上衣,綠色長褲和拖鞋。

警方表示,Tran周日早上離開位於Northlake Drive 300號路段的私人護老家庭之後就失縱。

警方表示,Tran患有糖尿病,身上攜帶著導管袋,市民如果有Tran的消息,請通知警方,電話:(408) 277-8900。

