聖荷西警方公開抗議警暴示威衝突視頻

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全國多處早前發生示威活動，抗議非洲裔男子George Floyd被白人警察跪頸致死案，當中聖荷西警方對付示威者的行動曾經受到批評，當局公布警察隨身攝錄機畫面，提出警方觀點。

聖荷西警方原本說需要一年的時間，整理警察隨身攝影機的畫面，但是在公眾和市府的壓力下，日前公開這些片段。

畫面中可以見到，警察和示威民眾之間的暴力衝突，一段畫面可以見到一名示威者企圖搶走一名警察的警棍，前奧克蘭（屋崙）警察局長Howard Jordan以執法分析員的立場表示，警察在這種情況下不該妥協。

另一個片段看到，騎著電單車的警察撞到一名示威男子，當時有民眾稱警方刻意撞人，警方就說當時男子突然衝到電單車面前，而Jordan在看了片段後說，有可能是警員無法及時煞車避開衝撞。

市長Sam Liccardo表示，民眾在社交媒體看到的畫面經常是最具煽動性的，所以市府要公開這些畫面，以加強市府的透明度。

另外一個公開片段像顯示，警員被人丟擲瓶子，但是也可以見到一名警員用粗俗的字句來罵示威人士。

Jordan表示，警員用粗俗字句罵人這種行為，在任何時候都不能接受，但是他也補充，警員必須在保護人們的言論自由的時候，同時保護他人生命和資產，所以公開這些片段，是可以讓雙方都能夠改進。

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