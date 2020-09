聖荷西警方公開抗議警暴示威衝突視頻

【KTSF】

全國多處早前發生示威活動,抗議非洲裔男子George Floyd被白人警察跪頸致死案,當中聖荷西警方對付示威者的行動曾經受到批評,當局公布警察隨身攝錄機畫面,提出警方觀點。

聖荷西警方原本說需要一年的時間,整理警察隨身攝影機的畫面,但是在公眾和市府的壓力下,日前公開這些片段。

畫面中可以見到,警察和示威民眾之間的暴力衝突,一段畫面可以見到一名示威者企圖搶走一名警察的警棍,前奧克蘭(屋崙)警察局長Howard Jordan以執法分析員的立場表示,警察在這種情況下不該妥協。

另一個片段看到,騎著電單車的警察撞到一名示威男子,當時有民眾稱警方刻意撞人,警方就說當時男子突然衝到電單車面前,而Jordan在看了片段後說,有可能是警員無法及時煞車避開衝撞。

市長Sam Liccardo表示,民眾在社交媒體看到的畫面經常是最具煽動性的,所以市府要公開這些畫面,以加強市府的透明度。

另外一個公開片段像顯示,警員被人丟擲瓶子,但是也可以見到一名警員用粗俗的字句來罵示威人士。

Jordan表示,警員用粗俗字句罵人這種行為,在任何時候都不能接受,但是他也補充,警員必須在保護人們的言論自由的時候,同時保護他人生命和資產,所以公開這些片段,是可以讓雙方都能夠改進。

