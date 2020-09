舊金山小型學校周一可恢復親身授課

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山最新一輪重啟經濟活動計劃在週一展開,各類商業例如髮廊、美甲沙龍都能夠重室內營業,至於學校方面就首先從小型學校開始。

這家叫做Community Hub的小型學校,全校只有40個學生,學校的負責人專門回來清潔消毒學校,準備等待學生週一回校上課。

學校實施的防疫措施,包括有最多14個人一個班,兩個學生一個桌子,每張桌子距離6呎,學校備有防疫用品,例如酒精洗手液、口罩等,學生需要全天戴口罩,除了吃飯和做運動的時候可以脫下。

全市有大約2,000名在類似的小型學校讀書的小孩,週一開始能夠回校上課。

至於舊金山其他的學校,能夠在9月21日開始逐步重開,舊金山聯合校區公佈重開的標準,包括要有足夠的病毒檢測計劃、員工的防疫培訓、家長通知方案、學校需要備有3個月的個人防護裝備給予員工和學生使用,以及勞工協議。

有學校負責人表示,他們無法準備好能夠在十日之後重開,當記者問及是否能夠在10月重開,她也無法確定。

有小孩在讀一年級的家長表示,小孩讀網上課程很累,而且學校重開的日期讓家長很疑惑,他指如果學校能夠在10月重開就很高興。

