洛杉磯兩縣警被人伏擊中槍 傷勢危殆

洛杉磯縣兩名警員在警車被人伏擊,連開多槍受傷,情況危殆,槍手仍然在逃,警方已懸紅十萬元追緝。

由警方公布的閉路電視片段見到,槍手走近一輛停泊在車站外的警車,向坐在裡面的兩名縣警連開數槍後跑走。

洛杉磯縣縣警形容,槍手做出懦弱的行為,見到同袍被無故伏擊,令人非常憤怒。

兩名受傷警員的身分未被公布,當局表示,車上有一名24歲男警和一名31歲女警,二人同樣在14個月前才正式宣誓成為縣警。

他們中槍後,透過無線電呼救,其後由救護車送院治理。

事發在周六晚上,在Campton市一個捷運站,兩名警員正在值勤。

當局指槍手是一名深色皮膚的男子,暫時未知身份和案件動機,特朗普總統稱要嚴懲槍手。

