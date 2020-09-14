涉簽證詐欺唐娟獲准保釋候審 檢察官尋求再拘押

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被聯邦政府落案起訴簽證欺詐罪的中國籍學者唐娟，獲批保釋後已離開監獄，唐娟正住在Foster City一名華裔律師的家中，因為擔心她有潛逃的風險，當局正尋求再把她收押。

涉嫌去年在申請學者簽證來美時隱瞞與中國軍方關係的唐娟，獲得一名由素未謀面，從中國移居美國的華裔律師以75萬美元房產作擔保，已在周四獲准保釋候審。

華裔律師的身分亦揭盅，他是Foster City居民Steven Cui，Cui是一名民權律師，根據沙加緬度峰報的報道，Cui幫助唐娟，是希望顯示美國司法系統的公平。

法官在聆訊中警告該名律師，如果唐娟在保釋途中逃回中國，他價值75萬元的房屋將會被沒收，此外，法官亦下令唐娟需在Cui家中隔離14天，之後需獲批准才可離開住所，並只可以在律師在場下，透過電話或視像向中國領事館人員諮詢意見。

助理檢察官正要求法院推翻保釋裁決，指中美之間沒有引渡協議，認為唐娟一旦潛逃，不會再回美國。

唐娟涉嫌在申請赴美簽證時，隱瞞與解放軍的聯繫，被控簽證欺詐，更被指一度匿藏中國駐舊金山總領事館內。

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