涉簽證詐欺唐娟獲准保釋候審 檢察官尋求再拘押

【KTSF】

被聯邦政府落案起訴簽證欺詐罪的中國籍學者唐娟,獲批保釋後已離開監獄,唐娟正住在Foster City一名華裔律師的家中,因為擔心她有潛逃的風險,當局正尋求再把她收押。

涉嫌去年在申請學者簽證來美時隱瞞與中國軍方關係的唐娟,獲得一名由素未謀面,從中國移居美國的華裔律師以75萬美元房產作擔保,已在周四獲准保釋候審。

華裔律師的身分亦揭盅,他是Foster City居民Steven Cui,Cui是一名民權律師,根據沙加緬度峰報的報道,Cui幫助唐娟,是希望顯示美國司法系統的公平。

法官在聆訊中警告該名律師,如果唐娟在保釋途中逃回中國,他價值75萬元的房屋將會被沒收,此外,法官亦下令唐娟需在Cui家中隔離14天,之後需獲批准才可離開住所,並只可以在律師在場下,透過電話或視像向中國領事館人員諮詢意見。

助理檢察官正要求法院推翻保釋裁決,指中美之間沒有引渡協議,認為唐娟一旦潛逃,不會再回美國。

唐娟涉嫌在申請赴美簽證時,隱瞞與解放軍的聯繫,被控簽證欺詐,更被指一度匿藏中國駐舊金山總領事館內。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。