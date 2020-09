【有線新聞】

日本內閣官房長官菅義偉當選執政自民黨總裁,幾乎篤定成為下任首相。

菅義偉獲377名國會議員與地方代表支持,以壓倒性優勢當選。前外相岸田文雄得票第二,前防衛相石破茂則敬陪末席。

預料在周三參眾兩院臨時會議可順利當選首相,接替因病辭職的安倍晉三。同日將公布新內閣新班子任期至明年9月,輿論關注新首相會否解散國會,提前下月大選。

