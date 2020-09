史丹福大學胡佛研究所邀請台灣駐美代表蕭美琴對話（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

史丹福大學胡佛研究所周五邀請台灣駐美代表蕭美琴對話,談美中台關係議題。

胡佛研究所的台灣在印太地區計畫周五舉行網上論壇,由胡佛研究所資深研究員戴雅門與台灣駐美代表蕭美琴對話,從台灣對抗疫情的成功經驗、美台經貿、參與國際事務,到美中台關係都做了交流。

美台關係與台海情勢成為焦點,蕭美琴指出,台灣的安全和生存,是印太地區穩定的關鍵,這是不容辯駁的,而台灣海峽的穩定,也符合美國及地區利益,蕭美琴也提到日前美國解密的對台六大保證,對台灣的防衛至關重要。

蕭美琴說:「這是一個現實,在當前階段,美國是唯一願意又有能力支持台灣自我防衛的國家。」

近期美中軍機、航艦不斷出現在台灣周邊海空域,也牽動美中台關係,儘管台灣方面肯定美方護台行動,但也有學者質疑,美方介入反而挑起地區緊張情勢,對此蕭美琴認為,從長遠來說,中國解放軍在海峽兩岸挑釁行為不斷升高,近期共軍更是動作頻頻,有美國做台灣的後盾,發揮嚇阻作用是很重要的。

蕭美琴說:「情況是非常反覆無常的,所以我們歡迎美國強有力的承諾和現身作為威懾力量,對當前這種嚴重威脅地區穩定的挑釁行為。」

周五的會議還談到香港問題,蕭美琴表示,中國打破一國兩制的承諾,更難讓台灣人民信服,也更迫切需要捍衛台灣的民主。

蕭美琴說:「當我們看到中國違反自己承諾,這讓台灣人民或全世界的人民對中國政府的所有承諾更難以相信,所以這樣的警示強化了台灣人民的政治決定,要捍衛我們的民主。」

另外,會中還談及台灣參與國際事務、美台雙邊貿易協議,以及美台雙方在5G網路安全與供應鏈等領域的合作等議題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。