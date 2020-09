颶風Sally將吹襲墨西哥灣沿岸三州料降豪雨

【KTSF 江良慧報導】

墨西哥灣沿岸地區的路易斯安那、密西西比和阿拉巴馬州,都為了即將吹襲的二級颶風Sally嚴陣以待,Sally在周一迅速增強至時速100英里,可能為受影響地區帶來暴雨和水浸。

隨著颶風Sally逼近墨西哥灣,居民都做好準備,替房屋釘上木板,把船開走或者綁好。

Sally移動的速度不算快,但就可能會帶來洪水暴發,部分地區降雨可能多達兩尺,密西西比、阿拉巴馬和路易斯安那州,都已經宣布進入初步緊急狀態。

Sally的最新途徑顯示,Sally中心將會在新奧爾良東面略過,換言之密西西比的Gulfport和Biloxi地區,或許將會是最大風大雨和出現最大的風暴潮。

密西西比州長Tate Reeves說:「繼續監察天氣,但要作最壞打算因為這風暴,從時速12英里減至8,好轉之前可能會先惡化。」

新奧爾良關於下令在堤圍保護系統以外的居民要撤離。

新奧爾良市長LaToya Cantrell說:「我們竭盡所能做準備為本市應付暴雨。」

風暴移動緩慢也意味著,颶風力度的大風和風暴潮,會從周一較後時間,一直持續到周三。

