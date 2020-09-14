加州18號提案動議降低投票年齡（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

降低法定投票年齡的議題經常受到熱議，這次11月的大選，加州選民將決定是否允許合資格的17歲人士也參與初選投票，為您介紹加州18號提案。

加州憲法的法定投票年齡為18歲，想要投票的人士，必須是住在加州的公民，並在大選投票日當天年滿18歲。

加州18號提案建議修改州憲法，允許17歲的人士只要將在下一次大選前年滿18歲，也能提早參與初選和特別選舉，也就是有條件降低了加州初選和特別選舉的法定投票權。

提案如果通過，辦理選務的縣政府會增加開支，每兩年會增加數十萬到100萬元不等的經費，用在向登記的17歲合資格選民，發送以及處理選舉相關材料，至於州府也會出現一次性的數十萬元開支，來更新現有的選民登記系統。

支持提案的意見認為，這項重要的選舉改革，不僅能讓第一次投票的選民參與整個大選流程，也有助於提高年輕人參與投票，允許合資格的17歲人士投票是最簡單的方式，讓年輕選民發聲，也使加州的選舉過程更全面。

提案的反對意見則認為，17歲在法律上屬未成年，有許多加稅和公債提案都在初選時投票，這些該由成年人來決定。

反對者又稱，17歲人士大多還是高中生，要聽教師、家長的意見，是受控的對象，雖然政治參與向所有人開放，但投票卻不同，投票是重要的責任，重大決策應該由法定成人決定，而非高中生。

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