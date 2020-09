腸胃症狀搜尋量或可預測新型肺炎熱點

【有線新聞】

美國有研究顯示,在網絡搜尋腸胃道症狀的次數,可預告數周後哪些地區新型肺炎的確診病例會增加,有望預測新型肺炎的熱點,及早找出防範之法。

如果出現腹瀉、腹痛、食慾不振等腸胃不適的症狀,很可能是患上新型肺炎的徵兆。美國麻省總醫院的研究人員參照監測流感趨勢的方式,分析腸胃道症狀的網絡搜尋量與新型肺炎發病率是否有關。

研究人員收集美國15個州在1月20日至4月20日,有關新型肺炎常出現腸胃症狀,例如失去味覺、腹痛、食慾不振、厭食、腹瀉和嘔吐等的網絡搜尋量,再利用Google Trends分析。

結果發現大多數州例如紐約、新澤西、馬薩諸塞、伊利諾伊和加州,在新型肺炎病例上升之前4星期內,有關搜尋失去味覺、食慾不振和腹瀉的搜尋量有所增加,最大相關估計值分別為0.998、0.871和0.748。

反映網絡搜尋腸胃症狀的次數,可以預告數星期後新型肺炎的確診病例會增加,亦即可預測新型肺炎疫情的熱點。

除了利用腸胃道症狀,科學家也測試污水中是否有新型冠狀病毒的殘留,以找出病毒正在哪些地方擴散。研究已刊登於《臨床腸胃病學與肝臟病學》。

