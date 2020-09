12港人涉偷越國境被刑拘 華春瑩指他們企圖分裂國家

【有線新聞】

深圳公安正式通報12名港人涉嫌偷越國境罪,被刑事拘留,中國外交部發言人華春瑩在通報前,在Twitter指他們「企圖把香港從中國分裂出去」,並非美國所指的「民主活動人士」。

12名港人上月涉嫌潛逃台灣,在內地水域被廣東海警截獲,扣押超過20日。

深圳市公安局鹽田分局通報,他們涉嫌偷越國境罪被依法刑事拘留,案件仍在偵辦中,公安機關會依法保障犯罪嫌疑人各項合法權益。

華春瑩在通報前,在Twitter回應美國國務院指被捕的12名港人是民主活動人士的講法,反駁指他們是涉及非法海上越境被捕,又指他們企圖把香港從中國分裂出去。

這12人本身在香港涉及的案件,除了「香港故事」成員李宇軒涉嫌違反港區國安法、勾結外國或境外勢力危害國家安全被捕,一名女子涉及年初上水炸彈案及違反國安法被警方通緝,其餘10人都是在反修例事件被控暴動、傷人、縱火及製造爆炸品等罪名。

協助被捕港人家屬的立法會議員朱凱迪表示,中國外交部的說法是為案件作政治定性:「預計到未來,為他們爭取基本權益和保障道路是漫長的,無論帽子扣到多大,家屬認為目前最迫切的是確保他們的安危,讓家屬委託的律師見面,無論帽子多大,這都是最基本中國法律賦予的。」

家屬委託的其中一個內地律師盧思位就認為,案件不應上升到國安層次:「沒有港區國安法第55條的前提下,是不會去偵查他們在香港的行為,不應該上升到國安法的管轄,內地公安不能偵查他們在香港的情形。」他說仍未見到當事人,會考慮投訴或控告鹽田看守所。

保安局、警務處及入境處綜合回覆指,12名港人在香港涉嫌干犯不同刑事罪行。至於他們被指涉及的偷越國境案屬內地司法管轄範圍,內地公安機構正按其法制處理,特區政府不會干預。當局目前接獲11人的家屬求助,會繼續積極跟進事件。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。