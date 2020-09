【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)一項最新統計指出,曾經在餐廳堂食的成年人,有高出兩倍的機會確診新型肺炎。

CDC訪問了超過314名測試新型肺炎的人,其中有154人確診,當中報稱曾經去過餐廳堂食的成年人,不論是在戶外或室內堂食,都比一般人多兩倍機會染病,並在兩星期後出現病徵。

至於其他活動,例如是購物、理髮、乘搭公共交通工具、辦公室、健身室,或者宗教禮拜場所,確診者和無染病的人數分別不大。

CDC指出,原因是用餐時不能戴口罩,另外,餐廳的通風系統可能導致病毒傳播,令到顧客即使有保持社交距離都中招,最安全是選擇外賣和路邊取餐,保持6呎距離下在戶外堂食,風險仍然比起在室內堂食低。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。