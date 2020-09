【KTSF 梁秋玉報導】

受新冠肺炎疫情影響,灣區食品物價大幅上漲,尤其魚肉和家禽,價格比一年前增長17%。

勞工統計局截至8月底的數據顯示,雖然灣區整體消費物價指數與去年同期相比上漲1.6%,但灣區民眾的實際消費卻因人而異,尤其自疫情以來,許多民眾吃餐廳食物大幅減少,反而因為在家煮飯,用在買食品雜貨的開支比去年同期大幅增加7.2%,是通長率的4倍多,而買餐館食物的花費也增加了3.6%。

另外,過去12個月,魚肉和家禽價格飆漲最多,是17.4%,水果和蔬菜價格上漲8.2%。

疫情令民眾的生活習慣改變,由於在家時間變多,開車機會減少,雖然花在汽油上的開支減少,但水電煤氣費用卻明顯增加,例如電費上漲了8.2%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。