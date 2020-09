山火濃煙嚴重影響空氣品質 專家呼籲兒童勿外出

【KTSF】

北加州山火吹來灣區的濃煙嚴重影響空氣品質,直到星期三才有可能改善,有專家呼籲切勿讓兒童外出,想要查詢空氣質素,民眾可以上AirNow.gov,或是Purple Air等網站查詢。

本週末灣區空氣品質已登上全世界最差,達到紅色甚至紫色非常不健康的水平,不過還是有不少民眾在戶外活動。

史丹佛小兒科醫生Lisa Patel表示,很擔心這種空氣品質對兒童造成長遠影響,煙塵微粒吸入人體後,可能對尤其是兒童的呼吸道和肺部深層的肺泡巨噬細胞(Alveolar Macrophages)造成傷害。

舊金山加大的肺病專家John Balmes指,肺泡巨噬細胞是對抗病毒的第一防線,可以將異物包覆起來,阻止它們進入肺部深層。

兒童比成人呼吸更快、頻率更高,吸入的有害物質的機會亦更高。

醫生建議,當空氣品質回落至黃色水平時,才考慮出去透氣,但必須盡量縮短在戶外的時間。

