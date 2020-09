影評：《顫役輪迴》了解今時今日仍存在的白人至上主義

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

21世紀一個非洲裔女知識分子,怎樣會突然間以奴隸身分出現在美國內戰前的一個莊園?

Veronica 是一個令人欽佩的人權作家。家中有伴侶 更有一個討人喜愛的女兒。身邊也有喜歡和支持她的朋友與同事。看來生活在一個美好的世界中。

電影分成三個部分。開頭把觀眾帶到一個美國內戰前的莊園,看似完美的白人家庭。背後的奴隸住所中,他們的眼神沒有任何表情。奴隸在軍人經過他們的時候,都不敢出聲。而新來的奴隸也被虐待,甚至殺害。其中一名企圖逃離莊園的Eden 在被抓回來之後,更被白人在她的身上烙印下標誌。這是人間地獄。

電影第二部分是現代世界中的Veronica。她出差出席一個座談會時,死黨也來找她玩。

電影第三部分,讓大家知道原來Veronica 和Eden 是同一個人。她們之間的關聯是什麼?Eden 是否能夠逃離莊園取得自由?

電影名字Antebellum 意思是”內戰前”。而其中的內戰指的,就是解放奴隸的美國內戰。既然這是一部驚悚片,當中劇情的轉折在影評中不能透露。但是電影確實是要觀眾投入大約一個小時之後,才對電影中的世界有所理解。

女主角Janelle Monae 表現不錯,但角色缺乏深度。撰寫劇本的也同樣是導演兩人Gerard Bush 和Christopher Renz。這是他們的第一部長片。當中大膽重現奴隸生活和他們所面對的種種殘酷,這些鏡頭或許是最難接受的,但是有必要讓新一代年輕人知道。

而在現代生活的片段,也能夠看到種族歧視經常以看似輕率的姿態出現。身為少數族裔的你我,都體驗過並認同。

影片缺乏對人物的刻畫,因此殘忍鏡頭只是讓人感到反感,而不是感同身受的痛心。而在現實生活中,一些低調但刻意的歧視,只是點到為止 其實可以稍微強化。

可以猜測得到的是,電影主角最後成功復仇。但是由於她人物和生活過於完美,而也比較難叫大家對她的成功歡呼。

《顫役輪迴 Antebellum》要人們知道美國內戰,雖然在155年前結束,還是會有人緬懷並堅持白人至上的意念。電影滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影9月18日開始,可以在主要的串流平台租看,例:如Apple TV、Google Play、Xfinity 和Vudu 等。

電影網頁:https://www.lionsgate.com/movies/antebellum

