西岸山火至少24人亡 紐森稱加州處氣候危機中

【KTSF 吳宇斌報導】

西岸的山火仍然未見緩和，已經合共造成至少24人死亡，幾十萬人需要撤離，加州州長紐森周五就到北部複合山火附近視察災情時表示，加州正處於氣候危機之中。

北部複合山火自爆發以來，因為早前天氣乾燥和大風，火勢迅速蔓延，州長紐森周五到山火附近的Oroville湖區視察山火破壞的情況，他表示希望未來幾日天氣情況有所改善，有助消防員控制火勢，他也都指出目前的情況就是氣候變化的實證，加州正處於氣候危機之中。

紐森說：「如果你不相信科學，我希望你相信看見的證據，你在這個社區走一圈，你走一圈這個公園，這個Oroville湖，你看得見事實，這就是我們加州的事實，難以磨滅的事實，就是我們正處於氣候緊急狀態中，我們正處於氣候危機之中。」

紐森在視察期間簽署AB2147法案，允許監獄囚犯接受消防員培訓，刑期結束後能夠加入加州消防隊。

北部複合山火面積超過25萬英畝，目前有23%受控，而August複合山火超越2018年的Mendocino複合山火，成為加州有史以來規模最大的山火，焚燒土地超過746,000英畝，中谷的Creek山火面積擴大至超過175,000英畝，目前已經焚毀369棟建築，威脅超過14,000棟建築物，目前只有6%受控。

南加州的Bobcat山火仍然持續蔓延，威脅不少民居，有住在山火附近的居民向自己的房子灑水，山火散發的濃煙完全遮蓋住洛杉磯市。

根據加州消防，加州的山火目前已經造成最少24人死亡，有最少16人失蹤。

至於俄勒岡州，目前有超過30處山火，州長Kate Brown周五表示，有幾十人在山火失蹤，目前最少有4人死亡，當地有居民撤離時，沿路一片火海，州內火場急速擴大，遠多於往年全年焚燒的總面積。

當局指有50萬名居民需要撤離或準備撤離，不過天氣情況正在改善，清涼濕潤的空氣進入有助控制火勢，當地警方認為小鎮Ashland源頭的大火，起火原因有可疑，有理由相信涉及人為因素。

華盛頓州的山火在短短5天內就蔓延約980平方英里，相等於自2015年來史上第二嚴重的山火季節焚燒的總面積，山火也導致著名的西雅圖地標太空針消失在濃煙中。

州長Jay Inslee也表示，發生嚴重山火是華盛頓州的氣候因為人類活動出現急劇變化。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。