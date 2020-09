西岸山火至少24人亡 紐森稱加州處氣候危機中

【KTSF 吳宇斌報導】

西岸的山火仍然未見緩和,已經合共造成至少24人死亡,幾十萬人需要撤離,加州州長紐森周五就到北部複合山火附近視察災情時表示,加州正處於氣候危機之中。

北部複合山火自爆發以來,因為早前天氣乾燥和大風,火勢迅速蔓延,州長紐森周五到山火附近的Oroville湖區視察山火破壞的情況,他表示希望未來幾日天氣情況有所改善,有助消防員控制火勢,他也都指出目前的情況就是氣候變化的實證,加州正處於氣候危機之中。

紐森說:「如果你不相信科學,我希望你相信看見的證據,你在這個社區走一圈,你走一圈這個公園,這個Oroville湖,你看得見事實,這就是我們加州的事實,難以磨滅的事實,就是我們正處於氣候緊急狀態中,我們正處於氣候危機之中。」

紐森在視察期間簽署AB2147法案,允許監獄囚犯接受消防員培訓,刑期結束後能夠加入加州消防隊。

北部複合山火面積超過25萬英畝,目前有23%受控,而August複合山火超越2018年的Mendocino複合山火,成為加州有史以來規模最大的山火,焚燒土地超過746,000英畝,中谷的Creek山火面積擴大至超過175,000英畝,目前已經焚毀369棟建築,威脅超過14,000棟建築物,目前只有6%受控。

南加州的Bobcat山火仍然持續蔓延,威脅不少民居,有住在山火附近的居民向自己的房子灑水,山火散發的濃煙完全遮蓋住洛杉磯市。

根據加州消防,加州的山火目前已經造成最少24人死亡,有最少16人失蹤。

至於俄勒岡州,目前有超過30處山火,州長Kate Brown周五表示,有幾十人在山火失蹤,目前最少有4人死亡,當地有居民撤離時,沿路一片火海,州內火場急速擴大,遠多於往年全年焚燒的總面積。

當局指有50萬名居民需要撤離或準備撤離,不過天氣情況正在改善,清涼濕潤的空氣進入有助控制火勢,當地警方認為小鎮Ashland源頭的大火,起火原因有可疑,有理由相信涉及人為因素。

華盛頓州的山火在短短5天內就蔓延約980平方英里,相等於自2015年來史上第二嚴重的山火季節焚燒的總面積,山火也導致著名的西雅圖地標太空針消失在濃煙中。

州長Jay Inslee也表示,發生嚴重山火是華盛頓州的氣候因為人類活動出現急劇變化。

