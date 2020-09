特朗普再就淡化疫情解畫 否認說謊

【有線新聞】

特朗普總統再為淡化疫情一事降溫,否認說謊、重申不想公眾恐慌,又將責任轉移負責採訪的記者伍德沃德,稱如果自己的做法有不妥,對方不會事隔數個月才公開。

私下承認淡化疫情的錄音曝光,特朗普被記者連番追問為何明知新型冠狀病毒較流感更致命,對外卻一直隱瞞。

特朗普回答:「我不希望暴跳如雷,尖叫著『要死了』,不該如此。我們要領導國家。」

記者問特朗普,為何對美國民眾說謊,民眾為何仍要相信他,特朗普回答:「你的問題、措辭真糟糕。我沒有說謊,只是稱『我們要冷靜,不能恐慌』。你的問題、提問的方式簡直是恥辱,讓美國廣播公司、你的僱主蒙羞。」

特朗普表示一向尊重伍德沃德,是自己決定接受訪問,形容是「閒談」,不知道新書是否好作品。又稱伍德沃德數個月後才公開對話內容,證明自己處理疫情手法沒有問題。

特朗普說:「如伍德沃德認為我的說法有不妥,理應在訪問結束後立即公開,好讓相關部門及早防範。但他不認為有問題,他親口這樣說。」

伍德沃德早前解釋,需時核實特朗普說法,其設下的「死線」是須在大選前公開。直至五月方能確認訪問內容可靠,當時疫情已蔓延全國。

民主黨總統候選人拜登形容特朗普的言論「令人作嘔」,直斥其玩忽職守,近乎等同犯罪。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。