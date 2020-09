特朗普否認對疫情說謊 專家指或要下年中生活才回復正常

【KTSF 江良慧報導】

雖然日前有錄音曝光,顯示特朗普總統曾經承認明知道新型肺炎可以致命,都仍然刻意淡化病毒的危險,但他始終不認自己說謊,而且更在美國日增36,000宗新症的同時再次表示,疫症很快會過去。

水門事件記者Bob Woodward的新書披露,特朗普一早知新型肺炎可以致命,但他仍然誤導美國公眾。

特朗普說:「我想一直把它淡化,我仍然想淡化它,因為不想造成恐慌。」

不過他繼續否認,特朗普說:「(你為何對美國人說謊?我們又為什麼要再相信你的話?)很糟糕的問題和用語,我沒有說謊,我說的是: 我們要冷靜,我們不能恐慌。」

白宮抗疫小組的傳染病專家Anthony Fauci說:「有時候當我向美國公眾說有多困難,我們的問題有多嚴重時,總統卻說這個會消失,但明顯不是事實,當你把真正是威脅的事情淡化,並非好事。」

特朗普更把自己與當年的英國首相丘吉爾相提並論。

特朗普說:「當希特拉炮轟倫敦時,偉大領袖丘吉爾,很多時候會跑到倫敦一個天台演說,而他每次演說都很冷靜。」

但這並非事實,因為丘吉爾沒有掩飾真相,丘吉爾當年說:「我們面前是一場最嚴峻的考驗,我們面前還有很漫長的鬥爭和苦難。」

與此同時,特朗普就繼續發放新型肺炎的假消息。

特朗普說:「我們要把疫情逆轉了,你們看到所發生的事,你們看到數字在急跌。」

他不理會每天超過35,000病例,和超過800人死亡的現實,和秋冬疫情可能會更嚴重的警告,向一群大多沒戴口罩的人演講。

出席特朗普造勢大會的Daniel Guilder說:「我不害怕,仁慈上帝會照護我,若我要死就讓我死吧,我們要讓國家動起來,我們能怎樣做?帶著口罩留在室內多一年嗎?會給我們帶來什麼?」

Fauci醫生表示,就算真是在年底前成功研發疫苗,但要動員分發疫苗,和讓人口中大多數人接種疫苗,並獲得保障,最快都要到2021年的年底,所以如果是要回到新型肺炎出現前的正常生活,就一定要在2021年中,甚至年底才可以實現。

