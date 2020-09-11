特朗普否認對疫情說謊 專家指或要下年中生活才回復正常

【KTSF 江良慧報導】

雖然日前有錄音曝光，顯示特朗普總統曾經承認明知道新型肺炎可以致命，都仍然刻意淡化病毒的危險，但他始終不認自己說謊，而且更在美國日增36,000宗新症的同時再次表示，疫症很快會過去。

水門事件記者Bob Woodward的新書披露，特朗普一早知新型肺炎可以致命，但他仍然誤導美國公眾。

特朗普說：「我想一直把它淡化，我仍然想淡化它，因為不想造成恐慌。」

不過他繼續否認，特朗普說：「(你為何對美國人說謊？我們又為什麼要再相信你的話？）很糟糕的問題和用語，我沒有說謊，我說的是: 我們要冷靜，我們不能恐慌。」

白宮抗疫小組的傳染病專家Anthony Fauci說：「有時候當我向美國公眾說有多困難，我們的問題有多嚴重時，總統卻說這個會消失，但明顯不是事實，當你把真正是威脅的事情淡化，並非好事。」

特朗普更把自己與當年的英國首相丘吉爾相提並論。

特朗普說：「當希特拉炮轟倫敦時，偉大領袖丘吉爾，很多時候會跑到倫敦一個天台演說，而他每次演說都很冷靜。」

但這並非事實，因為丘吉爾沒有掩飾真相，丘吉爾當年說：「我們面前是一場最嚴峻的考驗，我們面前還有很漫長的鬥爭和苦難。」

與此同時，特朗普就繼續發放新型肺炎的假消息。

特朗普說：「我們要把疫情逆轉了，你們看到所發生的事，你們看到數字在急跌。」

他不理會每天超過35,000病例，和超過800人死亡的現實，和秋冬疫情可能會更嚴重的警告，向一群大多沒戴口罩的人演講。

出席特朗普造勢大會的Daniel Guilder說：「我不害怕，仁慈上帝會照護我，若我要死就讓我死吧，我們要讓國家動起來，我們能怎樣做？帶著口罩留在室內多一年嗎？會給我們帶來什麼？」

Fauci醫生表示，就算真是在年底前成功研發疫苗，但要動員分發疫苗，和讓人口中大多數人接種疫苗，並獲得保障，最快都要到2021年的年底，所以如果是要回到新型肺炎出現前的正常生活，就一定要在2021年中，甚至年底才可以實現。

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