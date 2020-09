9/11恐襲19周年紀念 特朗普拜登各到原址悼念

【KTSF 張麗月報導】

周五是911襲擊19週年紀念日,由於疫情關係,今年的悼念形式與往年不一樣,特朗普總統和民主黨籍總統候選人拜登分別前往當年911襲擊的原址悼念。

特朗普周五前往賓夕凡尼亞州Shanksville市的田野,當年911襲擊發生時的墜機現場原址悼念。

特朗普致詞時表示,全國必須團結一致,維護自由和價值觀,這個日子永遠不能忘記。

特朗普說:「今天我們向他們非凡的犧牲致敬,以及向每位救援人員保衛國家安全致敬。」

當年就有一架客機在賓夕凡尼亞州上空被騎劫,原定飛往首都華盛頓,後來機上33名乘客和7名機組人員合力與恐怖份子爭扎,設法控制飛機,導致客機墜毀在田野。

至於拜登周五早上就前往紐約世貿中心原址悼念。

拜登說:「我今天沒有製造任何新聞,不談其他,只談9/11,我們除去所有廣告,這是嚴肅日子,將來也會如是。」

拜登也碰見副總統彭斯,兩人只是拍肩膀打招呼,兩人都有戴口罩,拜登在下午也有前往賓夕凡尼亞州Shanksville市田野的悼念現場並獻上花圈。

由於疫情關係,今年的悼念形式與往年不一樣,既沒有群眾聚集,又沒有唸出罹難者的名字。

在2001年發生的911襲擊,共造成接近3千人死亡,相對現今的疫情,總共有超過19.1萬人染疫死亡,這個等於是連續64天發生911襲擊所造成的死亡人數。

在911襲擊19週年紀念日,除了有沉重悲痛之外,面對社會上的種族問題,還增加了一種渴求國家團結的情緒。

