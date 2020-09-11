9/11恐襲19周年紀念 特朗普拜登各到原址悼念

【KTSF 張麗月報導】

周五是911襲擊19週年紀念日，由於疫情關係，今年的悼念形式與往年不一樣，特朗普總統和民主黨籍總統候選人拜登分別前往當年911襲擊的原址悼念。

特朗普周五前往賓夕凡尼亞州Shanksville市的田野，當年911襲擊發生時的墜機現場原址悼念。

特朗普致詞時表示，全國必須團結一致，維護自由和價值觀，這個日子永遠不能忘記。

特朗普說：「今天我們向他們非凡的犧牲致敬，以及向每位救援人員保衛國家安全致敬。」

當年就有一架客機在賓夕凡尼亞州上空被騎劫，原定飛往首都華盛頓，後來機上33名乘客和7名機組人員合力與恐怖份子爭扎，設法控制飛機，導致客機墜毀在田野。

至於拜登周五早上就前往紐約世貿中心原址悼念。

拜登說：「我今天沒有製造任何新聞，不談其他，只談9/11，我們除去所有廣告，這是嚴肅日子，將來也會如是。」

拜登也碰見副總統彭斯，兩人只是拍肩膀打招呼，兩人都有戴口罩，拜登在下午也有前往賓夕凡尼亞州Shanksville市田野的悼念現場並獻上花圈。

由於疫情關係，今年的悼念形式與往年不一樣，既沒有群眾聚集，又沒有唸出罹難者的名字。

在2001年發生的911襲擊，共造成接近3千人死亡，相對現今的疫情，總共有超過19.1萬人染疫死亡，這個等於是連續64天發生911襲擊所造成的死亡人數。

在911襲擊19週年紀念日，除了有沉重悲痛之外，面對社會上的種族問題，還增加了一種渴求國家團結的情緒。

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