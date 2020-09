舊金山華裔經營印刷公司被賊人爆竊縱火（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區一間由華裔經營、有30多年歷史的印刷公司周三凌晨被人破門而入爆竊,賊人得手後更加在店內縱火,大部分的印刷機器毀於一旦,賊人的樣貌被店內的閉路電視拍下。

由印刷公司提供的片段所見,一名男子在店內行經閉路電視,並動手將鏡頭移開,另一段片見到有人手持著疑似打火機的物體。

警方表示,周三凌晨約1時50分,警員接報到Taraval街400號路段處理一宗商業樓宇火警報告,消防部將火救熄後,現交由警局的縱火案調查組,暫時未有人被捕。

雲龍印刷公司門外堆著由店內清理出來瓦礫,店裡面到處都是燒焦的物品,所有的印刷機器都被燒毀,店裡還住充斥濃濃的煙味。

雲龍在此開了35年,由一對來自香港的華裔夫婦經營,老闆的女兒Kim不願意上鏡,她形容公司就像她的第二個家,一夜之間被燒毀覺得很傷心。

Kim透露,案發時是住在公司樓上,單位的住客嗅到煙味,然後報警,她一家人收到警方通知就趕來了解。

Kim表示,當時一直以為是電力短路引致火警,但翻看閉路電視後,才發現有人潛入店內,收銀機有幾百元現金不翼而飛。

印刷公司過去已經被爆竊四五次,老闆表示,財物損失是小事,但不明白為什麼要在店內蹤火。

Kim表示,因為疫情,維持生意已經不容易,現在所有印刷的服務都要暫停,經過初步點算,維修加重置機器至少要兩萬元,她公開事件,並不是要求大家捐款,只是希望公眾幫忙,將匪徒繩之於法,不希望再有商店遇到同樣的事件。

