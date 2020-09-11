舊金山華裔經營印刷公司被賊人爆竊縱火（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區一間由華裔經營、有30多年歷史的印刷公司周三凌晨被人破門而入爆竊，賊人得手後更加在店內縱火，大部分的印刷機器毀於一旦，賊人的樣貌被店內的閉路電視拍下。

由印刷公司提供的片段所見，一名男子在店內行經閉路電視，並動手將鏡頭移開，另一段片見到有人手持著疑似打火機的物體。

警方表示，周三凌晨約1時50分，警員接報到Taraval街400號路段處理一宗商業樓宇火警報告，消防部將火救熄後，現交由警局的縱火案調查組，暫時未有人被捕。

雲龍印刷公司門外堆著由店內清理出來瓦礫，店裡面到處都是燒焦的物品，所有的印刷機器都被燒毀，店裡還住充斥濃濃的煙味。

雲龍在此開了35年，由一對來自香港的華裔夫婦經營，老闆的女兒Kim不願意上鏡，她形容公司就像她的第二個家，一夜之間被燒毀覺得很傷心。

Kim透露，案發時是住在公司樓上，單位的住客嗅到煙味，然後報警，她一家人收到警方通知就趕來了解。

Kim表示，當時一直以為是電力短路引致火警，但翻看閉路電視後，才發現有人潛入店內，收銀機有幾百元現金不翼而飛。

印刷公司過去已經被爆竊四五次，老闆表示，財物損失是小事，但不明白為什麼要在店內蹤火。

Kim表示，因為疫情，維持生意已經不容易，現在所有印刷的服務都要暫停，經過初步點算，維修加重置機器至少要兩萬元，她公開事件，並不是要求大家捐款，只是希望公眾幫忙，將匪徒繩之於法，不希望再有商店遇到同樣的事件。

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