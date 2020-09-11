太平洋西北部風暴將吹襲西岸 有望驅走霧霾天氣

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局表示，一股來自太平洋西北部的風暴，將導致灣區天氣轉變，有機會改善空氣質素，舒緩霧霾天氣。

氣象局預測灣區，星期六天氣與星期五差不多，陽光被霧霾阻擋，氣溫低過同期正常水平，內陸地區日間最高氣溫華氏80多度，沿岸地區華氏60多度。

一股風暴在太平洋西北部形成，週末會吹襲西岸，氣象局表示，這股風暴對於撲救山火以及改善空氣質素是好消息。

氣象學家表示，這股風暴首先抵達太平洋西北，華盛頓與俄勒岡州，灣區在風暴的外圍，幸運的是不會有閃電，也不會吹強風，可是氣團會改變，空氣中的煙霧將被海洋的新鮮空氣取代，總的來說這是一股好的風暴。

氣象學家表示，由於加州與西岸州份發生史無前例多場大規模的山火，發出前所未有大量的濃煙，所以空氣質素不會一下子好轉，目前預測星期日至星期一開始會有改善。

另外，氣象學家預測，風暴會為北灣Sonoma縣沿海地區帶來些微降雨，而空氣質素將會從海拔高的地區開始好轉。

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