太平洋西北部風暴將吹襲西岸 有望驅走霧霾天氣

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局表示,一股來自太平洋西北部的風暴,將導致灣區天氣轉變,有機會改善空氣質素,舒緩霧霾天氣。

氣象局預測灣區,星期六天氣與星期五差不多,陽光被霧霾阻擋,氣溫低過同期正常水平,內陸地區日間最高氣溫華氏80多度,沿岸地區華氏60多度。

一股風暴在太平洋西北部形成,週末會吹襲西岸,氣象局表示,這股風暴對於撲救山火以及改善空氣質素是好消息。

氣象學家表示,這股風暴首先抵達太平洋西北,華盛頓與俄勒岡州,灣區在風暴的外圍,幸運的是不會有閃電,也不會吹強風,可是氣團會改變,空氣中的煙霧將被海洋的新鮮空氣取代,總的來說這是一股好的風暴。

氣象學家表示,由於加州與西岸州份發生史無前例多場大規模的山火,發出前所未有大量的濃煙,所以空氣質素不會一下子好轉,目前預測星期日至星期一開始會有改善。

另外,氣象學家預測,風暴會為北灣Sonoma縣沿海地區帶來些微降雨,而空氣質素將會從海拔高的地區開始好轉。

