舊金山Portola區推抽獎活動 鼓勵市民區內消費（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Portola區為了鼓勵更多市民在該區的小商業消費，推出抽獎活動，參加者有機會贏得50元現金，以及其他禮券和獎品。

這個活動名為Shop Portola，想參加抽獎，必須在今個月27號之前，在Rickard至Felton街之間的San Bruno Ave光顧至少5間小商舖，每次花費超過5元，收集5張收據之後，將收據的副本電郵至[email protected]，或發短訊去(415)506-7608，或者郵寄去2555號San Bruno Avenue，或者在9月27日當日中午之前在Shop Portola壁畫慶祝街會出示收據，地點是San Bruno Market海華市場的停車場，抽獎將會在當日的下午1時半進行。

參加者有機會贏得50元現金，以及由商家捐出的禮券和獎品，頭五個參加抽獎的人可獲一件免費Portola T恤。

Portola社區聯會Valerie Luu說：「新冠病毒疫情令好多商家受影響，這是鼓勵更多人消費的方法之一，多消費有機會贏取現金。」

有在Portola區土生土長的市民表示，會出多一分力幫助本地商戶。

Portola區居民Jacob Acueza說：「為了支持生計，我們要多出來消費，鼓勵其他社區的朋友，來支持我們的小商業，讓他們繼續營業。」

該區有旅行社都表示，希望活動能帶動附近消費，又指出疫情對他們的打擊很嚴重，要靠賣防疫產品維持生計。

至尊旅遊發言人Miko Tsui說：「其實作為旅行社，生意在這整年不會怎樣恢復，飛機又少，所以無辦法，都要交租，想其他方法。」

詳情可以上Portolasf.org/shop-portola-raffle網站查詢。

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