舊金山Portola區推抽獎活動 鼓勵市民區內消費（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Portola區為了鼓勵更多市民在該區的小商業消費,推出抽獎活動,參加者有機會贏得50元現金,以及其他禮券和獎品。

這個活動名為Shop Portola,想參加抽獎,必須在今個月27號之前,在Rickard至Felton街之間的San Bruno Ave光顧至少5間小商舖,每次花費超過5元,收集5張收據之後,將收據的副本電郵至[email protected],或發短訊去(415)506-7608,或者郵寄去2555號San Bruno Avenue,或者在9月27日當日中午之前在Shop Portola壁畫慶祝街會出示收據,地點是San Bruno Market海華市場的停車場,抽獎將會在當日的下午1時半進行。

參加者有機會贏得50元現金,以及由商家捐出的禮券和獎品,頭五個參加抽獎的人可獲一件免費Portola T恤。

Portola社區聯會Valerie Luu說:「新冠病毒疫情令好多商家受影響,這是鼓勵更多人消費的方法之一,多消費有機會贏取現金。」

有在Portola區土生土長的市民表示,會出多一分力幫助本地商戶。

Portola區居民Jacob Acueza說:「為了支持生計,我們要多出來消費,鼓勵其他社區的朋友,來支持我們的小商業,讓他們繼續營業。」

該區有旅行社都表示,希望活動能帶動附近消費,又指出疫情對他們的打擊很嚴重,要靠賣防疫產品維持生計。

至尊旅遊發言人Miko Tsui說:「其實作為旅行社,生意在這整年不會怎樣恢復,飛機又少,所以無辦法,都要交租,想其他方法。」

詳情可以上Portolasf.org/shop-portola-raffle網站查詢。

