舊金山田德隆區周四晚發生槍擊案,共有3人受傷,其中一名19歲傷者有生命危險。

警方於晚上9時15分接獲槍擊感應系統發出的警報,指Golden Gate大街第一個路段有槍聲傳出,警員到場後,沒有發現受害人或疑犯,但之後有3名傷者自行到醫院求救,全部有槍傷,當中19歲青年性命危殆,26歲男傷者和25歲女傷者沒有生命危險。

警方尚未就案件拘捕任何人,也沒有鎖定疑犯。

