【KTSF】

舊金山州立大學宣佈,由於資金短缺,計劃在11月9號解僱131名教職員。

校長表示,由於新型肺炎疫情下,招生和財政都有困難,校方願意同教師工會會面,討論如何減少裁員人數,州立大學損失了2,200萬元州府資金,雖然今個秋季學期收生比預期好,但學生人數依然低,令到學費損失,被裁員的教職員可繼續享用學校的醫保直至年底。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。