舊金山個人護理業下周可室內營業 復課有時間表（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四宣布加快重啟經濟的步伐,所有的個人護理服務將會提前至下星期重新容許在室內營業。

舊金山新一輪的經濟重啟在9月1日開始,容許髮型屋在戶外營業,購物中心重開。

根據市府的重開時間表,所有個人護理行業原定在本月底才能夠恢復室內營業,不過市長布里德宣布,由於舊金山近日的疫情仍然穩定,決定從9月14日即下星期一起,提前讓髮廊、美甲店、按摩院、紋身店等恢復室內營業,但顧客及職員人數必須要有限制,所有人都要戴上口罩及保持社交距離。

此外,室內健身房、酒店及住宿以及宗教活動等,亦可以如期在下星期一恢復,預計到了9月21日,所有的室內博物館、水族館,以及動物園可以重開開放,幼稚園及小學在經過市府的審批後,亦可以重新讓學生回校上課。

而初中生及高中生就暫定在10月及11月回校上課,不過重啟計劃內,就沒有重開店內堂食的時間表。

舊金山周四新增46宗確診,累計10,120宗,死亡人數增加一人至88人,住院人數回落至大約65人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。