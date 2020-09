【有線新聞】

美國西部山火未見緩和,加州火場面積破紀錄。俄勒岡州大火造成多人死亡,警方不排除是有人縱火。

俄勒岡州居民撤離時,沿路一片火海。州內火場急速擴大至超過36萬公頃,遠多於往年、全年焚燒的總面積。

50萬民眾需要疏散,佔全州總人口一成。當地警方認為小鎮阿什蘭源頭的大火,起火原因有可疑,有理由相信涉及人為因素。

山火不斷的加州,火場面積突破125萬公頃,規模為史上最大,多處滿目瘡痍。

